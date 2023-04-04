تعرف على ثلاث جهات عالمية تدعم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

كتبت منال العيسوي

نفذت وزارة البيئة ، مشروع دولى للطيور الحوامة المهاجرة، حيث يشهد وادى البحر الأحمر هجرة أكثر من 2 مليون طائر عبر هذه المنطقة، وتتواجد به أسراب ضخمة من أنواع يصل عددها إلى 37 نوعا من الطيور الحوامة، التي تهاجر بأعداد مهولة تتجاوز عشرات الآلاف خاصة فى فصل الشتاء إلى افريقيا ، بهدف الوصول إلى مواقع التعشيش الخصبة في أوروبا وآسيا الوسطى، ثم العودة مرة أخرى، حيث يعد وادى البحر الاحمر أطول ثانى أكبر مسار لهجرة الطيور في العالم.

هناك ثلاث جهات من المؤسسات الدولية تتدعم هذا المشروع، وعلى رأسها صندوق البيئة العالمي (GEF) التابع لهيئة الأمم المتحدة، والتى تعمل على توحيد أكثر من 182 من حكومات الدول الأعضاء، وتنفذ شراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل معالجة القضايا البيئية العالمية، ويعد صندوق البيئة العالمى هو الوكالة المانحة لهذا المشروع الذى نفذته وزارة البيئة تحت اسم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة.

والجهة الثانية الدولية التى تدعم أيضًا مشروع الطيور الحوامة المهاجرة هى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و هو شبكة تابعة للأمم المتحدة الإنمائية العالمية، تدعو إلى التغيير، إضافة إلى ربط الدول بالمعلومات والخبرة والموارد، من أجل مساعدة البشر على بناء حياة أفضل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المشرف على تنفيذ مشروع الطيور الحوامة المهاجرة.

أما الجهة الدولية الثالثة هى بيردلايف انترناشونال التى تؤسس شراكة عالمية تضم مؤسسات الحفاظ على الطيور فى كل العالم، وتسعى للحفاظ على الطيور، حماية موائلها والتنوع الحيوي العالمي لهذه الطيور، كما تعمل على تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، وهى ايضا المنفذة لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة.

ويذكر أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، يطبق فى 11 دولة على مستوى العالم، ضمن مسار الهجرة للطيور بطول البحر الأحمر وهذه الدول هى مصر والسودان وسوريا واليمن والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، لحماية حوالى 37 نوعا من الطيور التي تزور مصر مرتين في السنة، ومعظمها من المفترسات الموجودة في أعلى السلسلة الغذائية، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق توازن النظم البيئية، كما تلعب الطيور الحوامة دور المكافحة الحيوية للجيفات الطبيعية والآفات الزراعية للتقليل من الحاجة إلى استخدام مبيدات الحشرات و القوارض الضارة، كما تتميز بعض هذه الطيور بوجودها في بعض الشعارات الوطنية للدول مثل طائر العقاب الموجود على العلم المصرى.