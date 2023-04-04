تعرف على الشكل الجديد للممشى السياحى المطل على قناة السويس بعد تطويره.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يُعد الممشى السياحى لمحافظة بورسعيد المطل على قناة السويس، من أفضل المواقع على مستوى العالم، فهو يقع على المدخل الشمالى الشرقى لمصر.

وتقوم محافظة بورسعيد، بتطوير الممشى السياحى على عدد من المراحل ظهر منها ملامح المرحلة الأولى، وتفاصيله فى النقاط التالية:

1. يطل الممشى السياحى على قناة السويس ليبدأ من ممشى ديلسيبس الأثرية إلى ميدان المعديات.

2. تبدأ المرحلة الأولى من الممشى من ممشى ديلسيبس إلى نهاية حدود حديقة التاريخ.

3. يصل طول الممشى السياحى فى المرحلة الأولى لـ 175 متر.

4. أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

5. أعمدة الإضاءة بالممشى السياحى تحمل الطابع الديكورى التراثى، وكذلك كراسى الجلوس.

6. تنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية.

7. مخطط سياحى يليق بمدخل أفريقيا الشمالية، ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته.