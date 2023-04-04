اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:48 ص
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تعرف على التوصيات والتنبيهات الزراعية وفق حالة الطقس اليوم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:00 ص
تعرف على التوصيات والتنبيهات الزراعية وفق حالة الطقس اليوم زراعات - أرشيفية
‎كتبت أسماء نصار

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نعيش خلال هذه الفترة طقس الـ3 فصول في نفس الوقت "مائل للبرودة على الساحل الشمال الغربي – حار على باقي الجمهورية – هبات متقطعة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة – وبارد ليلاً على جميع الانحاء".
 
‎وفى هذا الصدد يوضح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ تفاصيل حالة الطقس اليوم والتنبيهات للمزارعين:
 
‎1- ارتفاع آخر فى درجات الحرارة لتكون حول 32- 34 ° في معظم الانحاء ويكون الطقس ربيعي “حار نهاراً - بارد ليلاً” على كافة الانحاء..وفروق حرارية عالية بين الليل والنهار .
 
‎2- تتقدم جبهة باردة من الشمال الغربي ناحية الداخل ويحدث انخفاض متدرج في درجات الحرارة ليلاً .
 
‎3- تنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق الساحل الشمالي والمناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .

‎وحول أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية:

‎1- ممنوع رى القمح فى كل الوجه البحري وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوبا".
 
‎2- زيادة التذبذبات الحرارية سيكون لها تأثيرات سلبية على معدلات الإخصاب والعقد في الفاكهة خاصة المانجو والزيتون  ومحاصيل الخضر “التنفيل”.
 
‎3-  أجواء مناسبة لتطور مزيد من الدورات المرضية “الندوات واللفحات والتبقعات والبياض وغيرها “ وكذلك آفات حرشفية الاجنحة "ديدان الأوراق والثمار".
 
 

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حالة الطقس

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