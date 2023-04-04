تعرف على التوصيات والتنبيهات الزراعية وفق حالة الطقس اليوم

‎كتبت أسماء نصار

نعيش خلال هذه الفترة طقس الـ3 فصول في نفس الوقت "مائل للبرودة على الساحل الشمال الغربي – حار على باقي الجمهورية – هبات متقطعة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة – وبارد ليلاً على جميع الانحاء".

‎وفى هذا الصدد يوضح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ تفاصيل حالة الطقس اليوم والتنبيهات للمزارعين:

‎1- ارتفاع آخر فى درجات الحرارة لتكون حول 32- 34 ° في معظم الانحاء ويكون الطقس ربيعي “حار نهاراً - بارد ليلاً” على كافة الانحاء..وفروق حرارية عالية بين الليل والنهار .

‎2- تتقدم جبهة باردة من الشمال الغربي ناحية الداخل ويحدث انخفاض متدرج في درجات الحرارة ليلاً .

‎3- تنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق الساحل الشمالي والمناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .



‎وحول أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية: ‎1- ممنوع رى القمح فى كل الوجه البحري وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوبا".

‎2- زيادة التذبذبات الحرارية سيكون لها تأثيرات سلبية على معدلات الإخصاب والعقد في الفاكهة خاصة المانجو والزيتون ومحاصيل الخضر “التنفيل”.

‎3- أجواء مناسبة لتطور مزيد من الدورات المرضية “الندوات واللفحات والتبقعات والبياض وغيرها “ وكذلك آفات حرشفية الاجنحة "ديدان الأوراق والثمار".