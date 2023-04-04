تشريع يسمح للعمال البريطانيين بمقاضاة أصحاب العمل يثير الجدل.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تحذير حزب "المحافظين" البريطانى من أن التشريع الذي يسمح للعمال بمقاضاة الرؤساء يمكن أن يساء استخدامه من قبل أصحاب الأعمال الذين يسعون إلى القضاء على الشركات المنافسة.

ويؤيد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، تعديل قانون المساواة بصورة تسمح للعمال بمقاضاة أصحاب العمل إذا قام أحد أفراد الجمهور بالإساءة إليهم أو مضايقتهم في العمل.

واقترح التشريع اثنان من الديمقراطيين الليبراليين البارزين ، وتم بالفعل تمرير مشروع قانون حماية العمال من خلال مجلس العموم بموافقة مجلس الوزراء.

لكن الوزير السابق السير كريستوفر تشوب قال: " أنا قلق بشأن الطريقة التي يمكن بها إساءة استخدامه - فهي تحتاج فقط إلى طرف ثالث للذهاب إلى حانة ، على سبيل المثال ، وإحداث اضطراب. ويؤدي هذا بعد ذلك إلى توجيه اتهامات إلى مالك الحانة لعدم تعامله مع سلوك مسيء من قبل طرف ثالث."

وأضاف قائلا "إنها فرصة للناس للتغلب على منافسيهم. لماذا لا ترسل شخصًا ما لإغلاق أحد منافسيك من خلال اختلاق موقف يمكن أن يسهله هذا التشريع ، بصيغته الحالية؟"

وأشار السير كريستوفر إلى أن نواب حزب المحافظين أثاروا مخاوفهم بشكل خاص مع داونينج ستريت بشأن مشروع القانون ، الذي تمت قراءته الأولى في يونيو الماضي ، وتم التأكيد على أنه سيتم إلغاء التعديلات الحكومية.

لكنهم كانوا "أضعف بكثير مما كان متوقعًا" ، كما قال ، مضيفًا: "هناك فرصة لتعديله بشكل كبير ، والتي آمل ، من وجهة نظري ، أن يكون هذا ما سيفعلونه".

بموجب القوانين الحالية ، لا يتحمل أصحاب العمل أية مسئولية عن حوادث الأطراف الثالثة التي تقع تحت إشرافهم ، ولكن مشروع القانون سيجعلهم مسئولين عن تعرض الموظفين لمضايقات من قبل العملاء أو أفراد عشوائيين من الجمهور. وقال آخرون إن التشريع قد يقيد حرية التعبير.

وقالت ويرا هوبهاوس ، مقدم اقتراح الديمقراطيين الليبراليين ، إن النقاد "يبالغون في تبسيط" التشريع.

وأصرت على أنه "لن يُتوقع من أصحاب العمل اتخاذ خطوات متطرفة ، أو إغلاق المحادثات ، أو استخدام" الحراس ". ولكن "العقبات التي يتعين على الموظفين تجاوزها عند محاسبة أرباب عملهم لفشلهم في حمايتهم من التحرش كبيرة للغاية ويشعر الضحايا بالإسكات".

وقال متحدث باسم داونينج ستريت – مجلس الوزراء-"مشروع القانون يستهدف المضايقات الحقيقية التي تلحق الضرر بالعمال. الادعاء لا يمكن أن يصمد فقط لأن شخصًا ما شعر بالضيق."