ترامب من موكبه أثناء توجهه لنيويورك للترويج لحملته: إذا كنت فقيرا فلا ترسل شئ

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو له وهو يسافر في موكبه، حيث روج لحملة "Rich Man’s Perp Work"على تويتر، وكتب ترامب معلّقًا: "إذا كنت فقيرًا كالكثير منكم، فلا ترسل أي شيء وإذا كنت تجني أموالا بما يكفي، أرسل مساهمتك إلى Donaldjtrump.com".

قالت سارة موراي، مراسلة CNN السياسية: "بعد أن خرجوا من البحث في Mar A Lago، لقد أمضوا يوم جمع التبرعات، هذا ويحاولون إيجاد طريقة للقيام بذلك مرة أخرى، ويبدو أن هذا فعّال، إذا كنت تؤمن على الأقل بالأرقام التي تشاركها الحملة، إنهم يحاولون تحويل ذلك إلى فرصة".

وأضافت: "كل من يرشح نفسه ضد دونالد ترامب يساعدهم على القيام بذلك من خلال القول أيضًا بشكل أساسي أن هذه محاكمة سياسية، وهو ما يجعلك تتساءل في أي نقطة يمكن أن يدرك الناخبون هذا الأمر".