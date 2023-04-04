اليوم السابع
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ترامب: مانهاتن "مكان غير عادل" للمحاكمة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:24 م
ترامب: مانهاتن "مكان غير عادل" للمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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اعتبر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن محاكمته فى مانهاتن يعد مكانا غير عادل، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الجمهوريين لم يحظوا بتصويت 1% من الناخبين فى بعض المناطق بها، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فى مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بتزوير سجلات عمل فى تحقيق أموال الصمت، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكى يواجه اتهاما بارتكاب جريمة.

وكان ترامب نفى ارتكاب أى مخالفات، وهاجم التحقيق مرارا، ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين فى سباق الرئاسة لعام 2024.
 
ووصفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الجلسة المتوقعة اليوم بأنها لحظة استثنائية فى التاريخ الأمريكي. وأشارت إلى أن ترامب، الذى تعرض لمساءلتين من قبل مجلس النواب الأمريكى لكن دون أن يتم إدانته فى مجلس الشيوخ، سيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.
 

دونالد ترامب

محاكمة ترامب

مانهاتن

نيويورك



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