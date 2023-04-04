اليوم السابع
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ترامب رهن الاعتقال انتظارا لتوجيه الاتهامات إليه فى جلسة محاكمته

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:41 م
ترامب رهن الاعتقال انتظارا لتوجيه الاتهامات إليه فى جلسة محاكمته ترامب
وكالات

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قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فى مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بتزوير سجلات عمل فى تحقيق أموال الصمت، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكى يواجه اتهاما بارتكاب جريمة.

وكان ترامب نفى ارتكاب أى مخالفات، وهاجم التحقيق مرارا، ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين فى سباق الرئاسة لعام 2024.

 


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