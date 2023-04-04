تدشين برامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في باكستان

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دشنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان الإثنين برامج خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في باكستان.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي خلال التدشين قوله : " إن السفارة السعودية في باكستان تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيراً إلى أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه عاهل السعودية بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.

وبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 25 طنا من التمور الفاخرة وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 26 ألف نسخة من إصدارات المجمع المختلفة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الأوردية.

وبين أن المشروع يهدف إلى رعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، وسد حاجتهم ومد يد العون والمساعدة لهم عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

ونوه المالكي بالدعم الذي تقدمه السعودية لكل ما يخدم المسلمين في مختلف دول العالم وذلك من منطلق رسالتها السامية التي تحملها للشعوب الإسلامية في كل مكان.

ومن جانبه، قدم وزير الشئون الدينية الباكستاني نيابة عن حكومة وشعب باكستان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه السعودية من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، منوها بجهود وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في باكستان وتفانيها في تنفيذ هذا البرنامج السنوي.