تدريب سيدات الجورة فى سيناء لأول مرة على مشروعات الكليم اليدوى.. صور

قال الدكتور خالد زايد، المشرف على المشروع الذى تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية بقرية الجورة، إنه تعزيزا لدور منظمات المجتمع المدني ومكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، تم تنفيذ برنامج الكليم الأفقي، ولأول مرة فى قرية الجورة بمشغل تم تجهيزه للتدريب والتعليم.

وأضاف أنه فى أول دورة تدريب شاركت 20 متدربة، لافتا إلى أنه سبق وتم تنفيذ البرنامج التدريب فى مدينة نخل بوسط سيناء، وبعد اجتياز المشاركات التدريبات لمدة شهر، يتمكنن من البدء فى الإنتاج الفعلى.

وقال إنه بمرور ايام قليلة من التدريب بمهارة وجودة عالية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وقام بها استشاريين ومتخصصين من محافظة كفر الشيخ، لإنتاج كليم ذو جودة عالية يستطيع الدخول في المنافسة المحلية والدولية، ويحقق توفير فرص عمل حقيقة للسيدات بالقرية تستطيع من خلالها رفع مستوى دخل الاسرة الاقتصادى.

وأشار إلى أن المشغل مكون من 6 أنوال أفقية تم تصنيعها فى كفر الشيخ، قيمة كل نول 6 آلاف جنيه وخيوط ألوان مختلفة بقيمة 20 ألف جنيه.

يذكر انه سبق وأعلن عن تنفيذ دورة تدريبية جديدة لـ 20 سيدة من المدن والقرى على حرف مهنية تراثية، بهدف توفير منتجات محلية باستخدام آليات حديثة، تتضمن التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال دمج التراث السيناوي مع الجلود، بإستخدام آليات حديثة تحقق رواجا ومواءمة مع سوق المنتجات المحلي والعالمى، استفادت من التدريب 80 سيدة من مراكز مختلفة داخل شمال سيناء، و تدريب لـ 40 أسرة من سيدة بنطاق قرية الروضة بمركز بئر العبد، لتحسين مهاراتهم في صناعة الكليم والمشغولات اليدوية التراثية، لتوفير مجال عمل من البيئة والموارد المحلية وتوفير مصدر دخل آمن، وتدريب 260 سيدة عاملة في مجال بيع المنتجات السيناوية مثل الأسماك والعجوة بمركز بئر العبد بشمال سيناء على فنون تعبئة وتغليف المنتجات السيناوية لتحسين خدمة البيع وجودة المنتج وكذلك توفير دخل جيد للسيدات العاملات في القرى، وتنفيذ برنامج تدريبى لتصنيع الهدايا والإكسسوارات من الخامات المحلية، وصناعة الجلود وتحويلها لقطع تستخدم في الحياة اليومية مثل الشنط وخلافه وبلغ عدد المشاركين في ورش عمل الخياطة والتطريز 160 مشاركة بإجمالي 8 ورش عمل تمت في مراكز مختلفة من شمال سيناء.



من المنتجات المصنعه



من المنتجات