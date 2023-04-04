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تحذيرات للبريطانيين من العطلات الصيفية على الشواطئ بسبب مياه الصرف الصحى

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:27 م
تحذيرات للبريطانيين من العطلات الصيفية على الشواطئ بسبب مياه الصرف الصحى شاطئ فى بريطانيا
كتب خالد إبراهيم

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كشف بحث جديد عن الشواطئ الشهيرة التى شهدت إغراق مياهها فى المحيط بمياه الصرف الصحى، العام الماضى، واستخدمت الدراسة، التى أجراها الديمقراطيون الليبراليون، بيانات من وكالة البيئة لتحليل الشواطئ التى شهدت معظم انسكابات مياه الصرف الصحى.

 

أثرت تسربات مياه الصرف الصحى الضخمة البالغ عددها 1504 حالة تسريب على شواطئ Blue Flag فى إنجلترا العام الماضى، على الرغم من حصولها على وسام السلامة والنظافة، بحسب صحيفة "ذا صن".

 

شاطئ فى بريطانيا
شاطئ فى بريطانيا

 

الشواطئ الأكثر تضرا

شاطئ بلاكبول ساندز كان الأكثر تضرراً، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان، الذى شهد تصريف مياه الصرف الصحى من شركة Southern Water 65 مرة، واستمر 1014 ساعة.

كما كان شاطئ آخر فى ديفون، وهو شاطئ ميدفوت، قد شهد 79 حالة انسكاب لمياه الصرف الصحى، استمرت 946 ساعة، فى حين أن شاطئ برايتون كان به 107 ساعات من تصريف مياه الصرف الصحى، وحدث 45 مرة العام الماضى.

 

تأثيرات على الشواطئ

فى العام الماضى، وجدت دراسة مماثلة أن تصريف مياه الصرف الصحى قد أثر على شواطئ العلم الأزرق فى ويلز 579 مرة، واستمر لمدة 6757 ساعة، والمتحدث باسم البيئة الليبرالية الديموقراطية، تيم فارون، وصفها بأنها "مهزلة مطلقة".

وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفى إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأقصى البالغ 250 ألف جنيه إسترلينى عن الغرامات المفروضة على شركات المياه التى تطلق مياه الصرف الصحى فى المياه، وكذلك استخدام العقوبات لإعادة الأموال إلى تنظيف شبكات المياه.

شواطئ تعانى من ارتفاع منسوب التلوث بمياه الصرف الصحي
شواطئ تعانى من ارتفاع منسوب التلوث بمياه الصرف الصحي

تضمنت التغييرات الأخرى التى اقترحتها حظرًا على استخدام المناديل المبللة البلاستيكية، على الرغم من الإعلان عن ذلك لأول مرة فى عام 2018، وفى عام 2021، تم تغريم شركة Southern Water مبلغًا قياسيًا قدره 90 مليون جنيه إسترلينى لتعمد ضخ 16 إلى 21 مليار لتر من مياه الصرف الصحى فى البحر بين عامى 2010 و 2015.

كما نصح متصفحو الأمواج ضد الصرف الصحى، الذين يراقبون جودة المياه فى أكثر من 400 موقع حول أنهار وسواحل المملكة المتحدة، البريطانيين بعدم السباحة فى عدد من الشواطئ الشهر الماضى، وكان هناك أكثر من 70 شاطئًا على القائمة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى تسرب مياه الصرف الصحى إلى البحر.

وقد طُلب من البريطانيين عدم السباحة فى أحد شواطئ المملكة المتحدة الشهيرة طوال العام بعد العثور على مياة صرف صحى فى الماء، مما يؤدى إلى مستويات غير آمنة من البكتيريا.


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