تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما لضبطهم بـ2.5 كليو جرام لمخدر الحشيش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس 3 عاطلين، وذلك لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو و500 جرام لمخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات.