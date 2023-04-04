بيلاروسيا تعلن اعتقال مواطنين من بولندا ودول البلطيق بتهمة التجسس

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أعلن رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية إيفان تيرتل، اليوم الثلاثاء اعتقال مواطنين من بولندا ودول البلطيق في بيلاروسيا بتهمة التجسس.



وقال المسئول البيلاروسي إن "أجهزة المخابرات الأجنبية كثفت مؤخرا أنشطة التجسس ضد بيلاروسيا. لقد احتجزنا عددا من المواطنين البولنديين الذين يقومون بعمليات تجسس في بلدنا. كما تم اعتقال الخونة الذين كانوا يعملون معهم هنا".



وأضاف أنه تم كذلك اعتقال "عشرات المواطنين الأوكرانيين" في بيلاروسيا لقيامهم بمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية وأنشطة استطلاع وتجسس، بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية.



وأشار تيريل إلى أن "لجنة أمن الدولة البيلاروسية تبقي على اتصالات مع جميع وكالات الاستخبارات في العالم. لقد تقدمت إلينا أوكرانيا بطلب لمبادلة بعض مواطنيها. لقد ألقينا نظرة على القائمة المقترحة من جانبهم - لسنا بحاجة إلى مدمني المخدرات والمغتصبين وغيرهم ممن يقضون عقوباتهم هناك".



وقال إن رعايا دول البلطيق من بين المحتجزين بتهمة التجسس في بيلاروسيا على خلفية "عمليات سرية على أراضينا".



وأضاف: "نكشف عن عدد كبير من الحقائق عن النشاط التجسسي، لا يمكن لخصومنا من الجانب الآخر تقديم مطالبات لنا".