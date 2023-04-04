بوريل: نتعاون مع الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

كتبت: هناء أبو العز

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوربي ملتزمة بدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أنها ستواصل الضغط على روسيا لوقف انتهاكها للقانون الدولي.

وقال بوريل في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بروكسل، :"نفعل كل ما بوسعنا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم الدعم المالي لضمان الأمن في أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأضاف بوريل أن موقف الصين من فظائع روسيا سيحدد طبيعة علاقة الاتحاد الأوربي من بكين، لافتا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من بكين سيكون واحدًا.

وأشار إلي أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطرقت إلى الشرق الأوسط والمخاوف حول العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلي أن التطورات الأخيرة أظهرت أن الطريق إلى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي أمر ضروري، مشددا علي ضرورة إعادة إحياء جهود السلام والبناء علي مبادرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه ناقش الأوضاع في إفريقيا، بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطي، تحدثنا عن الجهود المستمرة، لاسيما جهود الاتحاد الأوروبي من أجل نشر الاستقرار في البلاد، لكي لا تعتمد البلاد علي المرتزقة والتي لها تأثير سلبي على جميع الدول وتساهم في زعزعة الاستقرار بشكل كبير".

وأضاف :"سنشارك في رئاسة مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي، حيث يعد هذا العام مختلفا عن الاجتماعات السابقة في واشنطن، فنحن كاتحاد أوروبي ودول أعضاء سنقدم المساعدة والدعم لأوكرانيا للتخلص من سيطرة الروس علي قطاع الغاز وتعزيز عملية انتقال الطاقة النظيفة بالإضافة إلى إطلاق مبادرة كفاءة الطاقة الجديدة.