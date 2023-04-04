بوتين يصدر مرسوما بإعفاء سفير موسكو لدى روما من مهام منصبه

وكالات

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سيرغي رازوف، من مهامه كسفير روسيا لدى إيطاليا وسان مارينو، وعيّن أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر المرسومين بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية جاء في نص الوثيقة: "تعيين أليكسي بارامونوف، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا لدى الجمهورية الإيطالية".

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .