بوتين: سنتجاوز عقبات الاقتصاد بالتعليم المهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إنه يتوقع استمرار العقوبات المفروضة ضد بلاده لفترة طويلة، وهو ما يُحتِّم عليها الاستعداد لذلك.

وأضاف "بوتين"، خلال كلمة له أمام الهيئة الرئاسية لمجلس الدولة الروسية، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تنظر إمكان اتخاذ نظام الإدارة الهرمية في بعض الجهات التعليمية.

وأوضح بوتين أن جزء كبير من تطور الصناعة والاقتصاد في روسيا لا بد أن يعتمد على تطوير التعليم المهني، وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تستطيع التغير بسرعة مع تقلبات السوق، عكس الشركات الكبرى.

وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق، أن بلاده تتعرض لعدوان غير مسبوق، موضحًا أنها تمضي قدمًا رغم العقوبات الغربية، وستواصل تطوير اقتصادها رغم الضغط الخارجي غير المسبوق.