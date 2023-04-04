بنك ناصر يطرح شهادة "حياة كريمة" لمدة ثلاث سنوات بفائدة من 17لـ 18%

كتب مدحت وهبة

قال محمد عبد العزيز نائب العضو المنتدب ومستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، إنه سيتم طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» شهادة «حياة كريمة » بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة، وأن سعر فائدة شهادة حياة كريمة يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهى فى انعقاد دائم ، وسعر الفائدة في تغيير دائم ، وستكون سعر الفائدة فى حدود 17 إلى 18٪، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع .

وأشار عبد العزيز أن برنامج حياة كريمة فى حاجة إلى أموال لدعم عمليات التطوير فى القرى المصرية، وهذه الشهادة تأتى فى إطار عمليات التطوير لمؤسسة حياة كريمة ومساعدة حياة كريمة فى الحصول على الأموال اللازمة لدعم عملياتها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة جديدة "حياة كريمة " بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة توقيع البروتوكول بين بنك ناصر ومؤسسة حياة كريمة تحت مسمى "الاستثمار فى الخير" أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد الموجود في جمهورية مصر العربية هدفه استثماري واجتماعي ، مشيرة إلى أن هناك استثمار فى الخير من خلال المشروعات المختلفة بجانب المنتجات البنكية والمصرفية ومشروع مستورة الذى يعد أول مشروع اقراض متناهي الصغر ،موضحة أن مبدأ البنك هي مهمة أساسية للفرد والمؤسسة وكوزارة كما أن مؤسسة "حياة كريمة" لديهم شق استراتيجي ولديهم قواعد بيانات قوية .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد أكدت أنه انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع تقرر رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهريا.