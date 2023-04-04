بريطانيا تغرم تيك توك 12.7 مليون استرلينى بسبب إساءة استخدام بيانات الأطفال

كتبت رباب فتحى – أ ش أ

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المملكة المتحدة فرضت على تطبيق تيك توك غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه استرليني على خلفية إساءة استخدام بيانات الأطفال.

وأعلن ذلك مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا اليوم الثلاثاء، بعد "عدد من انتهاكات قانون حماية البيانات، بما في ذلك عدم استخدام البيانات الشخصية للأطفال بشكل قانوني".

وأشار المكتب إلى أن تيك توك أخفق في الحصول على موافقة الوالدين لما يقدر بنحو 1.4 مليون طفل بريطاني دون سن 13 عاما يستخدمون المنصة.

وقال مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز: "هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هو الحال في العالم الحقيقي. لم يلتزم تيك توك بهذه القوانين".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، تم منح ما يقدر بنحو مليون شخص دون سن 13 عاما حق الوصول إلى المنصة بشكل غير لائق، إذ قامت تيك توك بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية. هذا يعني أنه ربما تم استخدام بياناتهم لتتبعهم وتوصيفهم، مما قد يقدم محتوى ضارا وغير مناسب".

وتابع: "كان يجب أن يعرف تيك توك بشكل أفضل. كان يجب أن يكون أداء تيك توك أفضل. تعكس الغرامة البالغة 12.7 مليون جنيه استرليني التأثير الخطير المحتمل لإخفاقاتهم. لم يفعلوا ما يكفي للتحقق ممن كان يستخدم منصتهم أو اتخذوا إجراءات كافية لإزالة الأطفال القاصرين الذين كانوا يستخدمون منصتهم".