وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، الثلاثاء، أن البرنامج استمر في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، وذلك من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة الموارد الحيوية عبر التركيز علي تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الأمن المائي وكذلك تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

وأضافت أن البرنامج عمل علي اطلاق 253 مبادرة تنفذها 7 جهات حكومية قائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة تركزت علي تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص عبر الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لرفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.

وأسهم البرنامج فى ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 82 % نهاية عام 2022، كما عمل علي اطلاق منصات إلكترونية لدعم رواد الأعمال .