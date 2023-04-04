بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية الغابات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

دفعت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية الغابات بمركز البلينا الجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن المشروع تبلغ تكلفته 140 مليون جنيه ويستفيد منه 21 ألف نسمة.

وأشار المهندس ابو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات ان مشروع صرف صحى قرية الغابات يضم محطة رفع صرف صحى تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 23 كيلو متر هذا بالإضافة إلى خط طرد بطول 6.5 ميلو متر قطر 630 مللى وعدد 2595 وصلة منزلية.