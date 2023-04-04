رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
ودعا إلى الترحيب بالسويد فى التحالف، مشددا على ضرورة إنهاء التصديق على عضويتها من قبل تركيا والمجر.
ومن جانبه، أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن انضمام فنلندا لحلف "الناتو" يُفاقم مجددا الوضع الأمنى، مشيرا إلى أن توسيع الحلف يعد تعديًا على الأمن القومى الروسى.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن هذا الانضمام يفاقم الوضع الأمني لأن توسع الحلف يعتبر تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا"..مضيفا: "هذا يجبرنا بالطبع على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا من الناحية التكتيكية والاستراتيجية"، لافتا إلى أن بلاده ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التي نعتبرها ضرورية.
وتابع المتحدث الصحفى للكرملين بالقول:"إن مسألة انضمام فنلندا إلى "الناتو" تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث إن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا ولم يكن لدينا نزاعات معها"، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف أكثر خطورة بكثير وأن هذا فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لها.
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