وكالات

رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ودعا إلى الترحيب بالسويد فى التحالف، مشددا على ضرورة إنهاء التصديق على عضويتها من قبل تركيا والمجر.

ومن جانبه، أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن انضمام فنلندا لحلف "الناتو" يُفاقم مجددا الوضع الأمنى، مشيرا إلى أن توسيع الحلف يعد تعديًا على الأمن القومى الروسى.