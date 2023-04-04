بالتواريخ.. أهم الظواهر الفلكية طوال شهر أبريل واكتمال بدر رمضان الأبرز

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع سبع اقترانات وبدر ومحاق وزخة شهب وكسوف واستطالة، وذلك خلال شهر أبريل الجارى، كشف عن تفاصيلها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية. وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة طوال الشهر بالتاريخ، كما يلى : - 6 أبريل: اكتمال القمر (بدر شهر رمضان) يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 أبريل ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالي.

- 9 أبريل - القمر وأنتاريس أنتاريس Antares أو قلب العقرب - هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم فى برج العقرب، يقترن القمر مع النجم أنتاريس ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الجنوب الشرقى فى الـ 10:30 مساءا حتى بزوغ فجر اليوم التالى - 11 أبريل - الزهرة وبلايدس يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمى بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران فى السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروب هذا المشهد فى الـ 9:15 مساءا - 11 أبريل - عطارد فى أقصى استطالة من الشمس يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 19.5 درجة من الشمس، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فى السماء فوق الأفق الغربى بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب فى الـ 7:45 مساءا تقريبا فى ذلك اليوم 16 أبريل - القمر و زحل

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في الـ 3:30 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي

- 20 أبريل - القمر الجديد (محاق شهر شوال)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض .

_ 20 أبريل - كسوف كلي للشمس لا يُرى في مصر

ويُسمى هذا الكسوف بالكسوف الشمسي الهجين Hybrid Solar Eclipse لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما ، علما بأن هذا الكسوف سيظهر كليا في بعض أجزاء من العالم ، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى.

_22 أبريل - القمر وبلايدس

يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades - الثريا أو الأخوات السبعة - حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:30 مساءا .

_23 أبريل - زخة شهب القيثارة Lyrids

تحدث هذه الظاهرة سنويا فيما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23

* 23 أبريل - القمر والزهرة

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساءا تقريبا.

* 25 أبريل - القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يبدأ في الغروب في الـ 11:30 مساءا تقريبا

* 26 أبريل - القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux - وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية