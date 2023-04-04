انطلاق عروض نوادى المسرح بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.. صور

شهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، إقبالا كبيراً من الجماهير خلال انطلاق عروض نوادى المسرح، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، اشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

وذلك إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤن الفنية بالهيئة، بعرضين الأول (رقصتان في حضرة الخلود)، صياغة شعرية إبراهيم جمال، ملابس إسراء الرويني، ديكور مجدي السنوسي، إستعراضات إبراهيم الفقي، بطولة. مصطفى عماد. سلمى حسن. لمياء فريد. فريد الأدهم. باهر حسنين، مخرج منفذ إبراهيم الفقي، إخراج عمرو البدراوي، وعرض فتوات بولاق، نص نجيب محفوظ، دراماتورج أحمد عمارة، ديكور احمد اللقاني، موسيقى محمد نشأت.

والعرض الثاني ( دراما السحازين)، بطولة أحمد جاويش، وحمادة سلامة، وعبد الرحمن جميل، وأمنية هلال، وشيماء محمد، وإبراهيم أبو العنين، وياسمينا محرم، ومخرج منفذ عبد الرحمن جميل، وحمادة سلامة، اخراج أحمد عمارة.



أحد المشاهد بعروض ثقافة كفر الشيخ



الحضور بعروض ثقافة كفر الشيخ



انطلاق عروض نوادى المسرح بالمركز الثقافى بمحافظة كفر الشيخ



جانب من الحضور



جانب من العروض المسرحية بثقافة كفر الشيخ



جانب من عرض مسرحي بثقافة كفر الشيخ