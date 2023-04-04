اندلع حريق ضخم فى سوق شعبى للملابس بعاصمة بنجلاديش "داكا" فى حين توجه المئات من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء النيران.
ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن أصحاب المحلات ومسئولي الإطفاء قولهم إن سوق "بونجو بازار" وثلاث مناطق تجارية مجاورة قد دمرت بالكامل تقريبا بسبب الحريق الضخم.
بدوره، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء رقيب الإسلام، إن نحو 600 من رجال الإطفاء يعملون في الوقت الحالى للسيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم بالتوقيت المحلى لبنجلاديش.
من جانبه، قال متحدث عسكري في بيان إن مروحية تابعة للقوات الجوية انضمت إلى جهود الإطفاء.
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