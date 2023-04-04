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"الوطنية للصحافة": صرف 500 جنيه حافزاً شهرياً للعاملين بالمؤسسات القومية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:34 م
"الوطنية للصحافة": صرف 500 جنيه حافزاً شهرياً للعاملين بالمؤسسات القومية المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، صرف حافزاً شهرياً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين – إداريين – عمال ) بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيهاً) اعتباراً من راتب أبريل 2023 ، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.
 
وأكد الشوربجي أن قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم .
 
جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.
 
 

الهيئة الوطنية للصحافة

المهندس عبد الصادق الشوربجي

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