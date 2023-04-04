النيابة تأمر بالتحفظ على سائقين تسببا بإصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة نقل وآخر سائق أتوبيس، وذلك بعد حادث التصادم الذى وقع بينهما أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فينا قام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.