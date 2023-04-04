المرحلة الأولى تكفى لإيواء 220 حصانا.. تعرف على الإسطبل الحضارى الجديد بالهرم

كتبت – مرام محمد

تسابق محافظة الجيزة الزمن للانتهاء من إنشاء الإسطبل الحضارى الجديد بالهرم ليكون بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات، وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

ويوضح "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع الإسطبل الجديد في الهرم

-ينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة.

-يقام المشروع على مساحه 18 ألف متر.

-تشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا.

-يشمل المشروع إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

-يشمل 180 باكية للدواب، تم تنفيذ 36 منها كمرحلة أولى لتسكين 220 دابة.

-راعى المشروع بوابات الدخول والخروج والمساحات المخصصة لخدمة العاملين والمترددين على الإسطبل.

-يشهد المشروع رفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بكشافات إضافية وتطوير ورفع كفاءة وتمهيد الشوارع المحيطة به لتحسين حركة المرور.

-ستخصص بوابة الإسطبل المطلة على المنطقة السكنية لدخول الأفراد فقط.

-تواصلت الأجهزة المعنية بالمحافظة مع ممثلين من أصحاب الخيول للاطلاع على أي تصورات واحتياجات إضافية لهم وذلك للتسهيل عليهم وذلك قبل الانتهاء من كافة الأعمال النهائية للإسطبل.



إسطبل الخيول الجديد فى الهرم



الإسطبل الحضارى الجديد فى الجيزة