المتهمان بالإتجار فى العملة خارج السوق المصرفية يعترفان: نسعى لتحقيق أرباح كبيرة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الدرب الأحمر الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم اعترافا ب الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح كبيرة بالمخالفة لأحكام القانون، واضافا خلال التحقيقات أنهما يستغلون حاجة عملائهم للعملة الأجنبية ويبعوا لهم بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، متخذين من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما ( مبالغ مالية لعملات "محلية– أجنبية" )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.