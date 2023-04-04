المؤتمر الدولى لجزر البحر المتوسط بالتاريخ القديم بمكتبة الإسكندرية 18 أكتوبر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مركز دراسات البحر المتوسط، ومركز الدراسات الهلينستية، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط (التأثير والتأثر)"، وذلك يومي 18 و19 أكتوبر 2023 بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وقد شكَّل حوض البحر المتوسط بجزره ومدنه منذ فجر التاريخ وبزوغ الحضارات منبعًا مهمًّا للإبداع في العلوم والفنون والآداب، وكانت جزره بمثابة البوتقة التي تفاعلت واندمجت فيها عديد من الحضارات منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور، وكذلك منبعًا وجسرًا للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب نتج عنه إسهامات حضارية ألقت بظلالها في حضارات العصور القديمة والوسيطة في مختلف المجالات. كما أفرزت عديدًا من الفلاسفة والشخصيات المبدعة التي أثرت الحياة الإنسانية في محيط الجزر وامتدادها الجغرافي والحضاري.

ويتجلى ذلك في تراث الحضارات المصرية واليونانية والرومانية والفينيقية والبيزنطية وصولًا إلى الحضارة الإسلامية، وأفرزت هذه الجزر تراثًا حضاريًّا فريدًا سواء الشرقية منه؛ مثل جزر اليونان ورودس وكريت وقبرص ومالطة وأرواد وغيرها، أو الغربية منه؛ مثل إيبيزا ومايوركا ومينوركا (جزر البليار)، بالإضافة إلى الجزر العربية على الساحل المغربي، والجزر الإيطالية والفرنسية؛ مثل صقلية وكورسيكا وسردينيا. وقد كان لها دور حضاري فعال ثقافي واقتصادي واجتماعي، وملهم لحضارات العصور التالية، مما جعلها محط اهتمام عديد من الإمبراطوريات والدول المتعاقبة عبر العصور. وانطلاقًا مما سبق يمكن الإشارة إليها بوصفها قاعدة حضارية ومركزًا للتواصل الحضاري عبر العصور وأحد روافد التراث الحضاري للإنسانية.

وتدور محاور المؤتمر حول العلاقات التاريخية والتأثيرات الحضارية لجزر البحر المتوسط، والحياة الاقتصادية والاجتماعية في جزر البحر المتوسط، والتراث الثقافي المادي واللا مادي لجزر البحر المتوسط، والإسكندرية وجزر البحر المتوسط (التأثيرات المتبادلة)، وجزر البحر المتوسط في كتابات الرحالة والجغرافيين، والحفاظ على التراث الحضاري لجزر البحر المتوسط في ظل التغيرات البيئية.

يُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس، 18 و19 أكتوبر 2023، وآخر موعد لتسلم الملخصات يوم الخميس، 4 مايو 2023. وسيتم إخطار قبول الملخصات يوم الأحد، 4 يونيو 2023، وآخر موعد لإرسال البحث كاملًا يوم الأحد، 3 سبتمبر 2023.