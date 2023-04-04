الكشف على 1633 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية الروضة مركز بلقاس بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 2 ، 3 أبريل 2023 في قرية الروضة مركز بلقاس والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 25 كم.

تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1633 مريضاً.

وقد ضمت 12 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: (2 باطنة، 2 أطفال، رمد، تنظيم اسرة ) و7 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد تم الكشف على 259 مريضا بقسم الباطنة، و 243 بقسم الأطفال، و158 بقسم الجراحة، و188 بقسم الأنف والأذن، و158 بقسم العظام، و122 بقسم الرمد، و بقسم الجلدية تم توقيع الكشف على 186 مريضا، وبقسم الأسنان 180 مريضا، وبقسم النسا وتنظيم أسرة 139 حالة.

كما تم إجراء 273 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 77 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 105 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 56 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 37 ندوة تثقيفية ، و 110 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.