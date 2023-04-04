الكرملين: بوتين ونظيره البيلاروسى سيجتمعان في موسكو هذا الأسبوع

قال الكرملين إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سيأتي إلى موسكو، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



كان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قد ذكر الأسبوع الماضي أن الزعيمين سيناقشان دعوة لوكاشينكو لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا في اجتماعهما المقبل.



وقال الكرملين، الثلاثاء، إن بوتين ولوكاشينكو سيعقدان محادثات بشأن "قضايا أساسية ثنائية ودولية" في 5 أبريل قبل اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد في 6 أبريل.



وروسيا وبيلاروس تؤلفان رسمياً دولة اتحاد، وهو تحالف دون حدود فعلية بين الدولتين اللتين كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق. ومع هذا، تعثرت مراراً خطط قائمة منذ فترة طويلة لتنفيذ تكامل أوثق لاقتصاد البلدين.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن بلاده ستعزز القدرات النووية لبيلاروس رداً على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).