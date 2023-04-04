اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومي لذوي الإعاقة يشكر المتحدة لعرضها "يحيى وكنوز" مترجما للغة الإشارة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:51 ص
القومي لذوي الإعاقة يشكر المتحدة لعرضها "يحيى وكنوز" مترجما للغة الإشارة مسلسل يحيى وكنوز
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرضها الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحى وكنوز" بشكل متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل القائمين على هذا العمل الفني الهام الذي يجمع بين التسلية والتثقيف.
 
والمسلسل الكرتوني"يحى وكنوز" الذي يعرض حاليًا تحت عنوان «سر البردية» على شاشة فضائية "DMC" ومنصة "Watch IT" التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إنتاج شركة هاشتاج، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى الفنانين أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، وإسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، إلى جانب الأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".
 
وقالت إيمان كريم إن هذا العمل يأتى مدعومًا بلغة الإشارة ليحقق المساواة في التسلية والترفية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى استعراض معلومات متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة.
 
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحى وكنوز" عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التي وفرها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والإسهام في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة  بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.

القومى للإعاقه

المجلس القومى للإعاقه

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده

يحي وكنوز



الموضوعات المتعلقة

يحيى وكنوز .. من وحى "الفلاح الفصيح" كيف تعلم طفلك الحفاظ على ممتلكاته؟

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:00 ص

يحيى وكنوز .. أغلى الهدايا فى التاريخ "رمسيس الثانى أهدى زوجته معبدًا"

الأحد، 02 أبريل 2023 08:00 م

قناة الناس تنجح فى جمع المشاهد حول خريطتها البرامجية يوميًا فى رمضان.. القناة تولى اهتماما كبيرا بالأطفال.. وتعرض أعمال "يحيى وكنوز 2" و"كارتون الأزهر" و"المحمية" و"قصص الحيوان في القرآن"

السبت، 01 أبريل 2023 09:06 م

"المتحدة" تجذب الأطفال فى رمضان بمحتوى يخاطب عقولهم.. "يحيى وكنوز 2" مغامرات مشوقة عن الحضارة المصرية بلغة الإشارة.. "الربابة مصرى" اسكتشات غنائية عن المشروعات القومية.. و"المحمية" مغامرات عن الكائنات البحرية

الجمعة، 31 مارس 2023 09:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة