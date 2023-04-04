القومي لذوي الإعاقة يشكر المتحدة لعرضها "يحىي وكنوز" مترجما للغة الإشارة

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرضها الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحى وكنوز" بشكل متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل القائمين على هذا العمل الفني الهام الذي يجمع بين التسلية والتثقيف.

والمسلسل الكرتوني"يحى وكنوز" الذي يعرض حاليًا تحت عنوان «سر البردية» على شاشة فضائية "DMC" ومنصة "Watch IT" التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إنتاج شركة هاشتاج، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى الفنانين أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، وإسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، إلى جانب الأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".

وقالت إيمان كريم إن هذا العمل يأتى مدعومًا بلغة الإشارة ليحقق المساواة في التسلية والترفية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى استعراض معلومات متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة.