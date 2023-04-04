القومى للمرأة يكشف خطورة الزواج المبكر بعد عرض "حضرة العمدة" للشركة المتحدة

كتب محمود راغب

أكد المجلس القومى للمرأة ، أن الزواج المبكر جريمة بحق فتياتنا، فهو يحرمهن من حقوقهن فى التعليم ويهدد حياتهن ويجعلهن أكثر عرضة للعنف، كما تزيد الأعباء المالية والحياتية التى لا يستطيعون توفيرها لأنفسهن ولأسرهن .

وأشار المجلس القومى للمرأة إلى أن الفتاة تتأثر من الزواج المبكر بتأثيرات سلبية كثيرة من الممكن أن تودى بها إلى الموت، فهى تعرض حياتها للخطر بسبب عدم اكتمال نموها، ويؤدى اختلاف دورها الاجتماعي بشكل مفاجئ إلى تعرضها لضغوط نفسية شديدة.

وأكد المجلس سعيه للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة التى من ضمنها الزواج المبكر، حيث يقوم المجلس بالعديد من حملات التوعية لنشر الوعى بمخاطر الزواج المبكر كونه جريمة بحق فتياتنا.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 وخط نجدة الطفل 16000.

يأتى ذلك بعد تسليط الضوء على الزواج المبكر، خلال مسلسل حضرة العمدة، الذى يعرض فى رمضان ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.