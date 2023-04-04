القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهم وأسفرت عن إصابة 3 متشاجرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في شارع زنين ببولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، تشاجر عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أدى لإصابة 3 متشاجرين، تم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.