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القاهرة الإخبارية: تحديد 4 ديسمبر موعدًا للجلسة الثانية لمحاكمة ترامب

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:17 م
القاهرة الإخبارية: تحديد 4 ديسمبر موعدًا للجلسة الثانية لمحاكمة ترامب ترامب
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم تحديد 4 ديسمبر موعدًا للجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفى وقت سابق قالت لورى واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى أوباما، إن الشعب الأمريكى يؤيد محاكمة ترامب، إنه لا أحد فوق القانون، وترامب انتهك بعض القوانين وانتهك بعض الجرائم.

وأضافت فى مداخلة عبر سكايب مع "القاهرة الإخبارية"، أن أى شخص ينتهك القانون ولو كان رئيسا سابقا يجب أن يخضع للمحاكمة، و60% من الأمريكيين يدعمون لائحة الاتهامات ضد ترامب، و62% يرون أنه يحق للمحكمة اتباع إجراءاتها المعتادة ضد ترامب، بينما يرى 87% من الجمهورين أن المحاكمة سياسية.

ولفتت إلى أن ترامب دفع رشاوى لممثلة إباحية وقت الانتخابات لتصمت عن علاقة غير مشروعة جمعتهما، وهذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر رشوة انتخابية، وقد تؤثر على حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024.


ترامب

أمريكا

محاكمه

واشنطن

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