اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى بالمنطقة الشمالية العسكرية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:02 م
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى بالمنطقة الشمالية العسكرية الفريق أسامة عسكر
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
 
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى بالمنطقة الشمالية العسكرية
 
بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح وليد حمودة عوض قائد المنطقة الشمالية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة ، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الإستمرار فى بذل الجهد والإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها .
 
أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان ، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .
 
وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية على ما يبذلوه من جهد فى تنفيذ المهام المكلفين بها ، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان ، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية .
 
حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة
 

وزير الدفاع القوات المسلحه

عاجل

القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة