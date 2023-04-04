

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على إحدى المناطق الواقعة شمال العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة".



وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن قيس المحمداوي قد شدد، في وقت سابق، على وجوب "اليقظة والحذر" خلال شهر رمضان، وعدم إتاحة الفرصة لتنظيم "داعش" لاستثمارها باستهداف العراقيين، مشيرا إلى أن التنظيم يبحث في هذا الشهر عن أية عملية "إرهابية" بهدف إثبات الوجود.

