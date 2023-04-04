اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:19 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 4 إرهابيين في بغداد والسليمانية والأنبار

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:00 م
العراق: القبض على 4 إرهابيين في بغداد والسليمانية والأنبار القوات العراقية
أ ش أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 4 إرهابيين في بغداد والسليمانية والأنبار.
 
وذكر بيان أصدره الجهاز -وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن جهازِ مكافحةِ الإرهاب نفذ مجموعة عمليات في مناطق مختلفة، وأنه ضمن عمليات التنسيق المستمر مع مديريةِ أسايش السليمانية وفوج مكافحة إرهاب السليمانية ألقي القبض على إرهابيينِ اثنين في السليمانية، مشيراً الى أن أفراد الجهاز ألقوا أيضاً القبض على أحد المطلوبين في العاصمة بغداد، وآخر في محافظة الأنبار.

العراق

القوات العراقية

الارهاب فى العراق

داعش



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