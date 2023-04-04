"الطمع القاتل".. السيد باع أرضه وسلم فلوسها للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجنى عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثالثة عشر

وقال السيد عبدالرحمن، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه باع أرضه والمقدرة بفدانين ونصف، بإجمالى مبلغ مليون و300 ألف جنيه، ودفعهم للمستريح للاستثمار العقارى، بعدما أقنعه بعض أصدقائه بالاستثمار معه.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت شقى عمرى 28 سنة شغل فى الكويت، بعت فدانين ونص، وكشفى حسابى معاه مليون و300 ألف جنيه، أنا عندى 5 بنات أجيب منين دلوقتى، كل فلوسى راحت مش عارف أجهز بناتى ولا أشغل ابنى".