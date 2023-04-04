الصومال: قياديان من مليشيات الخوارج يسلمان أنفسهما للجيش

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سلم قياديان من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة نفسيهما للجيش الوطني الصومالى والمقاومة الشعبية في منطقة “عيل طيري” التابعة لمحافظة غلغدود بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

ويدعى القياديان حسين طاهر معلم والمعروف بـ”طغيى"، وعلى إبراهيم أحمد، وقال القيادي حسين طاهر معلم في حديث لوسائل إعلام الدولة إلى أنه أنضم لصفوف مليشيات الخوارخ في عام 2020 من منطقة “شاو” بمحافظة هيران ،مضيفاُ أنه شارك في معارك بمحافطة غلغدود.

وأكد طغيي أنه لم يعد يحتمل المعاناة التي تفرضها الخوارج على المدنيين وأفعالهم الإجرامية ،ودعا العناصر المتبقية إلى العودة عن الفكر المتطرف .

بدوره قال القيادي علس أنه أنضم لعناصر مليشيات الخوارج قبل ثلاثة أعوام من منطقة عيل طيري ،مضيفاً أنه كان ضمن الجبهات التي تقاتل في محافظة شبيلى الوسطى ولم يتحمل الإنتهاكات التي ترتكبها الخوارج بحق المدنيين.

وفى سياق منفصل أصيب 3 مدنيين الاثنين، في انفجار استهدف قافلة تابعة لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بالعاصمة مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن الانفجار وقع قرب مقر للشرطة في حي هدان، مشيرة إلى أنه أدى لاحتراق شاحنة ضمن قافلة بعثة الاتحاد الأفريقي.

وأكدت بعثة الاتحاد الأفريقي تعرض قافلتها للانفجار، وقالت إنها تجري تقييماً للوضع الأمني.