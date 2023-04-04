السيطرة على حريق اشتعل بمشتل تابع لهيئة النظافة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمشتل تابع لهيئة النظافة في الهرم، وتبين أن النيران اندلعت بمكتب داخل المشتل دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق داخل مشتل تابع لهيئة النظافة، في كفر الجبل بالهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن الحريق اشتعل بمكتب داخل المشتل، والسيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.