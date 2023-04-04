السجن 3 سنوات لمتهم هدد طالبة بنشر صور عارية على مواقع التواصل بالإسكندرية

الاسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا رزق رئيس المحكمة ، بمعاقبة المتهم "م.ع.ح" بالسجن غيابيا 3 سنوات ،مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالتهديد وأفشاء أمور خادشة للحياء والشرف .

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 214 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة جرائم تنقية المعلومات ، ببلاغ من المجني عليها طالبة ،بقيام المتهم بتهديها بأمور مخدشة بالشرف عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات ضباط أدارة مكافحة جرائم تنقية المعلومات ، الي قيام المتهم "م.ع.ح" عاطل ،بأن انشأ حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونسبه الي المجني عليها " ر.ر،ر" طالبة ،زورا واستخدمه في أمور تسئ اليها ، بأن نشر من خلاله بعض الصور الخاصة بها والتي تظهر بها عارية ،وكان ذلك بغير رضائها ودون علمها ، كما قام باضافة بعض أقارب المجني عليها لذلك الحساب لكي يتمكنوا من رؤية تلك الصور ؤد، وأنه حال اكتشافها ذلك قامت بمراسلة المتهم عبر الحساب المصتنع لتطلب منه حذفة وحذف صورها المخدشة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين ارتكاب المتهم للواقعة وعزي قصده من جراء ما اقترنه من أفعال للتحصل من المجني عليها علي منفعة جنسية وهي الحصول على صور خاصة بها تظهر بها عارية، وذلك عن طريق تهديدها كتابة بافشاء امور خاصة بها مخدشة بالشرف والاعتبار، وثبت من الفحص الفني بقسم تكنولوجيا المعلومات، من احتواء حساب المتهم ،علي رسائل تهديد كتابية مرسلة من الحساب المزور، وبناء عليه فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.