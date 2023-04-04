السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" و"م.ي.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليها "ص.ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.



تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده أنه أثناء سيرها بالتوك توك فى الطريق العام استوقفها المتهمين وقاما بتهديدها بسلاح أبيض واستوليا منها على المشغولات الذهبية والهاتف المحمول ومبلغ مالي كرها عنها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.