السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، بمعاقبة المتهم "ع.ق.ف" بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالضرب العمد والذى تخلف عنه عاهة مستديمة للمجني عليه "م.م.ك".

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28832 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض سكين، ما أدى إلى إصابته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه "م.م.ك" وبين المتهم "ع.ق.ف"، نتج عنها تعدى المتهم على المجنى عليه، فأحدث إصابته مما دفع المجني عليه لتحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر بالواقعة، وحال عودته من ديوان القسم أبصر المتهم متربصا له يستنكر تحريره محضر ضده، فقام بالتعدي عليه مستخدما سلاح أبيض سكين في اتجاه العنق، مما أدى إلى إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، أن المجني عليه ، تخلف لديه من جراء إصابته بالعنق إعاقة جزئية بحركة العنق مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز المتخلف عنها 5%، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون بالتسبب فى عاهة مستديمة للمجني عليه.