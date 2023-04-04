اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من "بن زايد" للمشاركة فى COP28 بدبى

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:15 م
الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من "بن زايد" للمشاركة فى COP28 بدبى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي. 
 
من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكداً كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.
 
الرئيس السيسي (2)
 
الرئيس السيسي (3)
 
الرئيس السيسي (1)
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

قمة المناخ بالامارات

محمد بن زايد

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم المنعقدة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويؤكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل عناصر وكوادر بشرية للوظائف

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:23 م

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:21 م

الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين "صور"

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:09 ص

الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة