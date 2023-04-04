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الرئيس السيسى يهنئ منصور وهزاع وطحنون وخالد بن زايد بالتعيينات القيادية في الإمارات

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:25 م
الرئيس السيسى يهنئ منصور وهزاع وطحنون وخالد بن زايد بالتعيينات القيادية في الإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالات هاتفية مع كلٍ من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة، معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية، تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم.

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