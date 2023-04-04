اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من "بن زايد" للمشاركة فى COP28 بدبى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:12 م
الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من "بن زايد" للمشاركة فى COP28 بدبى.. إنفوجراف

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء.

الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من بن زايد للمشاركة فى COP28 بدبى (1)
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

 

الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من بن زايد للمشاركة فى COP28 بدبى (2)
الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من بن زايد للمشاركة فى COP28 بدبى (2)

 

 تتضمن دعوته للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ  COP28المقرر أن تنعقد بمدينة دبى فى شهر ديسمبر المقبل

الرسالة تتضمن تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الإطار

طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد

أكد الرئيس ثقة مصر فى قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة فى ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز

الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية فى هذا الصدد لاسيما فى ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية


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