الدفاع الروسية: دمرنا 3 مستودعات ذخيرة لأوكرانيا واسقطنا 3 مسيرات

أ ش أ

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية وأسقطت 3 مسيرات في خيرسون ودونيتسك وقضت على أكثر من 400 جندي في كافة المحاور.



وبحسب قناة (روسيا اليوم) ذكر البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أنه في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزرD-20.



وأضاف البيان أنه في محور كراسني- ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-30.



وأشار إلى انه في محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 65 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-30.



وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعتضرت ثلاث قاذفات صواريخ HIMARS.