الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

كشفت قوات الأمن، قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الإستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً.