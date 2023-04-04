اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية الموريتانية: توفير الضمانات المتعلقة بشفافية انتخابات البرلمان

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:59 ص
الداخلية الموريتانية: توفير الضمانات المتعلقة بشفافية انتخابات البرلمان وزير داخلية موريتانيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، أن الحكومة ستوفر كافة الضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات المقررة الشهر المقبل في بلاده (البرلمانية والبلدية والجمهوية) وحياد الإدارة بحسب وكالة الأنباء الموريتانية .
 
وقال الوزير - خلال اجتماعه، مع قادة أحزاب موريتانية معارضة - إن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، مؤكدا حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي "معارضة وموالاة" لإنجاح المسلسل الانتخابي، وأن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة ومفروغ منها، ولا مساومة عليها؛ وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات. 
 
وخلال اللقاء الذي حضره قادة ثمانية أحزاب موريتانية معارضة من أبرها حزب (تكتل)، طالبت المعارضة بإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية، وهو ما تعهد الوزير بالعمل عليه قريبا من خلال تنسيق بين الحكومة واللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
 
وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر المقبل لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب 4500 مستشار، يمثلون 237 مجلسا بلديا و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.
 
 

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

انتخابات البرلمان فى موريتانيا

افريقيا

اخبار افريقيا

وزير الداخلية الموريتاني

محمد أحمد محمد الأمين



الموضوعات المتعلقة

موريتانيا والأمم المتحدة توقعان إطار تعاون مستقبليا

السبت، 01 أبريل 2023 11:52 ص

موريتانيا تعين مديرا جديدا للمخابرات وتجرى تغييرات قضائية وشرطية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:08 ص

موريتانيا ترفع حالة التأهب بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور لإحدى دول الجوار

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:07 ص

موريتانيا تلقى القبض على العقل المدبر لعملية هروب إرهابيين من السجن المركزى

الإثنين، 27 مارس 2023 02:01 م

موريتانيا: مشاركة 1324 لائحة فى الانتخابات البلدية

السبت، 25 مارس 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة